Ddl Zan: Zan,da Vaticano invasione di campo senza precedenti (Di venerdì 25 giugno 2021) "La nota della diplomazia Vaticana ha rappresentato una invasione di campo senza precedenti, le critiche sono tutte legittime e anche durante l'approvazione la Cei non ha mai rinunciato, giustamente, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 giugno 2021) "La nota della diplomazia Vaticana ha rappresentato unadi, le critiche sono tutte legittime e anche durante l'approvazione la Cei non ha mai rinunciato, giustamente, ...

Advertising

chedisagio : Ho trovato il compromesso con la Chiesa sul ddl zan. Riformulo l'emendamento : «È fatta salva la possibilità dell… - LaStampa : Sul Vaticano e il ddl Zan suor Alfieri attacca Fedez: “Riprenda in mano i libri, studi bene il Concordato e non dic… - HuffPostItalia : Ddl Zan, Monsignor Galantino contro Fedez: 'O non sa o è in malafede' - Nicola23453287 : RT @LaVeritaWeb: L'articolo 5 del ddl Zan prevede pene durissime: sospensione della patente, coprifuoco e prestazioni di attività non retri… - Argiropolis : RT @Libero_official: Dietro la diffusione della #Nota del #Vaticano contro il #DdlZan secondo #Repubblica ci sarebbe la 'manina' del fronte… -