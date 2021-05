Nel Lazio 32.744 attualmente positivi, 219 in terapia intensiva (Di martedì 18 maggio 2021) Roma – Sono 32.744 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 30.320 sono in isolamento domiciliare, 1.519 sono ricoverati non in terapia intensiva, 216 sono ricoverati in terapia intensiva (-19 rispetto a ieri), 8.037 sono deceduti e 297.118 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di martedì 18 maggio 2021) Roma – Sono 32.744 i casial Covid-19 nel. Di questi, 30.320 sono in isolamento domiciliare, 1.519 sono ricoverati non in, 216 sono ricoverati in(-19 rispetto a ieri), 8.037 sono deceduti e 297.118 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

