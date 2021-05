Verona-Bologna | gol di De Silvestri | assist di Soriano E’ 1-1 al Bentegodi VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 maggio 2021) Lorenzo Detrova il gol del pareggio al 32?. Cambia nuovamente il punteggio allo stadio, dove è in corso il match, valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2020/2021. Esattamente come accaduto in occasione del gol di Faraoni, è stata una palla inattiva a fare la differenza. La squadra di Mihajlovic ha infatti pareggiato sugli sviluppi di un calcio di punizione, con Deche ha raccolto il passaggio died ha insaccato da due passi. Secondo gol in campionato per lui. In alto e di seguito ildella rete. SportFace.