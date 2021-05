A Gaza chi fa informazione è 'spianato' dalle bombe israeliane: lo chiamano 'diritto di difesa'... (Di sabato 15 maggio 2021) Un palazzo di 12 piani che ospitava gli uffici di al - Jazeera e dell' Associated Press raso al suo. Quaranta bambini (dato Unicef) uccisi dall'inizio dell'Operazione 'Guardiano delle Mura'. ... Leggi su globalist (Di sabato 15 maggio 2021) Un palazzo di 12 piani che ospitava gli uffici di al - Jazeera e dell' Associated Press raso al suo. Quaranta bambini (dato Unicef) uccisi dall'inizio dell'Operazione 'Guardiano delle Mura'. ...

Advertising

frankiehinrgmc : La notizia di un imminente attacco di terra nella Striscia di Gaza rende indispensabile un intervento di tutte le d… - sorrentocalcio : Le immagini del conflitto in corso tra israeliani e palestinesi non possono lasciarci indifferenti. Il nostro pensi… - rubio_chef : Le sirene piagnucolanti israeliane suonano ma chi muore sono sempre loro e noi con loro. Tre bambini sono stati amm… - VicidominiRaf : RT @collettiva_news: Quello che crolla è il palazzo dei media a #Gaza. Ospitava #AlJazeera, la AP e chi provava a raccontare cosa sta accad… - gcrussonap : RT @NamanTarcha: #Palestina Chi non ha mai toccato e visto con i propri occhi come vive un palestinese sotto l’occupazione israeliana, tra… -