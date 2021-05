Polaroid Go | la mini-istantanea vista da vicinoHDblog it

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Primo contatto con la nuova, minuscolaanalogica della casa dell’arcobaleno. In vendita anche in Italia a un prezzo di 119 euroRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

LossOfControl1 : Quanto é bellina la nuova mini polaroid ???? Sta in una tasca ?? -

Il tutto, e qui sta il bello, senza tradire i canoni retrò del marchio: nella forma e nella sostanza, la Go è unain tutto e per tutto. Anche i (due) pulsanti a disposizione sono quelli ..."Abbiamo impiegato diversi anni a progettareGo nei minimi dettagli. Le componenti interne della fotocamera sono disposte, come una sorta di 'Tetris' tridimensionale, in una composizione ...Primo contatto con la nuova, minuscola istantanea analogica della casa dell'arcobaleno. In vendita anche in Italia a un prezzo di 119 euro ...Macity è andata (finalmente) a toccare con mano Polaroid Go. in questo articolo trovate le fotogallerie e le prime impressioni ...