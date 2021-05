Coprifuoco e riaperture | Draghi stoppa Salvini | “Cautela” Cosa può cambiare

(Di mercoledì 12 maggio 2021)alle 23 eimmediate: il centrodestra in pressing suimmediate ealle 23 già dal 17 maggio: sono le richiesta avanzate dai ministri del centrodestra, in pressing sul premier. Secondo quanto svela il Corriere della Sera, infatti, durante la Cabina di regina, convocata per decidere i nuovi provvedimenti da inserire nel decreto Sostegni, Mariastella Gelmini, ministro degli Affari regionali, ha chiesto di discutere immediatamente diricordando che “il governo si era impegnato a rivedere il calendario dellea metà maggio e poiché la data è arrivata dobbiamo discuterne entro la fine di questa settimana”. Il premier, però, vuole ...

Spostare ila mezzanotte già dalla prossima settimana; riaprire gli stadi per l'ultima ... Ora il primo parametro da valutare per ledeve essere quello della quota di popolazione ...ROMA - La questione "" sarà affrontata a Palazzo Chigi solo "a partire da lunedì" prossimo, 17 maggio , in base all'evoluzione epidemiologica. Passo e chiudo. Il presidente del Consiglio, Mario ...... e campagna vaccinale Se l’abolizione del coprifuoco invocata dall’ala destra del governo non è all’orizzonte, tra Palazzo Chigi e il ministero della Salute si lavora alle riaperture. Draghi e ...Sulle riaperture il premier Mario Draghi frena. Il pressing delle diverse anime della maggioranza per discutere di coprifuoco e nuovi allentamenti ...