Giornata dell’Europa | “contro venti e maree”

(Di domenica 9 maggio 2021) Sono trascorsi esattamente 71 anni da quel 9 maggio 1950, giorno nel quale Robert Schuman con il suo discorso ormai storico segnò il primo passo del cammino verso l’Unione europea. “L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto”. Le contingenze storiche dettarono la necessità di istituire una nuova forma di cooperazione che avrebbe evitato altre guerre. Si è rivelata con il tempo, infatti, una felice intuizione in quanto il comune cammino europeo ha garantito un lungo periodo di pace che l’Europa non ha mai conosciuto finora. Ma vi è di più. Nel tempo il cammino europeo si è arricchito di nuove tappe perché i popoli europei hanno deciso di condividere, in modo sempre più intenso, un futuro politico ed economico fatto di diritti, pace e democrazia. L’arrivo, però, non è ...