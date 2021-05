Call of Duty Warzone si prepara ad accogliere John McClane di Die Hard? (Di domenica 9 maggio 2021) Dopo il teaser della scorsa settimana, il quale vedeva l'immortale Rambo come prossimo personaggio ad unirsi al batlle royale di Activision, Call of Duty Warzone, oggi è stato condiviso un nuovo indizio che potrebbe confermare l'arrivo di un altro personaggio, anch'esso icona degli action-movie anni 80. Stiamo parlando di John McClane, l'eroe di Die Hard interpretato da Bruce Willis. Questo perché, come parte del teaser, Activision ha realizzato un falso sito internet, Nakatomi Duct Cleaning, operativo in Verdansk, la mappa del gioco. Inutile dire che gli indizi sono palesi per chi conosce il film: la Nakatomi Corporation è la compagnia dove lavora la moglie di McClane e il Nakatomi Plaza è l'edificio dove avviene l'attacco terroristico di Hans Gruber. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 9 maggio 2021) Dopo il teaser della scorsa settimana, il quale vedeva l'immortale Rambo come prossimo personaggio ad unirsi al batlle royale di Activision,of, oggi è stato condiviso un nuovo indizio che potrebbe confermare l'arrivo di un altro personaggio, anch'esso icona degli action-movie anni 80. Stiamo parlando di, l'eroe di Dieinterpretato da Bruce Willis. Questo perché, come parte del teaser, Activision ha realizzato un falso sito internet, Nakatomi Duct Cleaning, operativo in Verdansk, la mappa del gioco. Inutile dire che gli indizi sono palesi per chi conosce il film: la Nakatomi Corporation è la compagnia dove lavora la moglie die il Nakatomi Plaza è l'edificio dove avviene l'attacco terroristico di Hans Gruber. Leggi altro...

