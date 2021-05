LIVE Atletica, World Relays 2021 in DIRETTA: la 4×400 femminile azzurra vola a Tokyo! 4×400 maschile in finale (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma di oggi e italiani in gara – Come ci si qualifica alle Olimpiadi – Gli obiettivi dell’Italia 20.04 Nonostante la formazione rimaneggiata, l’Italia si è qualificata per la finale anche nella 4×400 maschile. Questo risultato consente agli azzurri di staccare il pass per i mondiali di Eugene 2022, mentre il biglietto olimpico era già stato raggiunto. 20.02 Nel secondo cambio c’è stato un contatto fra Germania e Gran Bretagna con la caduta di quest’ultimi, tutt’altro che fortunati. 20.00 3:04.81 il tempo per gli azzurri. Vince la batteria il Botswana con 3:04.03. 19.59 VLADIMIR ACETI!! CHE RIMONTA! Nell’ultimo rettilineo anticipa il polacco Zalewski e si prende la seconda posizione! ITALIA IN finale! 19.57 Botswana in ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma di oggi e italiani in gara – Come ci si qualifica alle Olimpiadi – Gli obiettivi dell’Italia 20.04 Nonostante la formazione rimaneggiata, l’Italia si è qualificata per laanche nella. Questo risultato consente agli azzurri di staccare il pass per i mondiali di Eugene 2022, mentre il biglietto olimpico era già stato raggiunto. 20.02 Nel secondo cambio c’è stato un contatto fra Germania e Gran Bretagna con la caduta di quest’ultimi, tutt’altro che fortunati. 20.00 3:04.81 il tempo per gli azzurri. Vince la batteria il Botswana con 3:04.03. 19.59 VLADIMIR ACETI!! CHE RIMONTA! Nell’ultimo rettilineo anticipa il polacco Zalewski e si prende la seconda posizione! ITALIA IN! 19.57 Botswana in ...

