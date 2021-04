Isola Dei Famosi | Daniela Martani critica Andrea Cerioli | Arianna Cirrincione risponde e difende il fidanzato

(Di lunedì 19 aprile 2021)sembra proprio non sopportare. A dimostrarlo è stato un suo commento fatto durante la messa in onda della nona puntata dell‘Dei. Le parole della donna sono state scritte direttamente sul suo account Twitter e sono stati molti coloro che hanno commentato, non accettando le critiche. L’ex naufraga, attraverso il suo L'articolo

Advertising

IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - Reality_House : #Fariba si conferma la preferita di #RealityHouse dell’#Isola ???? - TrashGioGio : RT @fabiofabbretti: Stasera all'#Isola si inaugura l'ennesima spiaggia: Playa Imboscada - mavdworld : Vorrei capire il senso di fare un televoto, che prevede che la gente spenda dei SOLDI, se poi ce li tengono comunqu… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola Dei

Bisogna promuovere la scopertanostri siti più suggestivi a piedi e in bicicletta con un impatto ecologico il più basso possibile. Procida è l'dai tanti profumi, i nostri visitatori oltre ...... alla lavorazioneprodotti e alla realizzazionepiatti, apprezzando progetti innovativi per ... Il ristorante Venissa, a due passi dall'di Burano, basa la propria cucina sull'autoproduzione ...Daniela Martani sembra proprio non sopportare Andrea Cerioli. A dimostrarlo è stato un suo commento fatto durante la messa in onda della nona puntata ...Nei giorni scorsi il governo Draghi ha ufficializzato la lista dei 29 che dovranno seguire l'iter di quasi una sessantina di opere in tutta Italia. Il presidente della Regione è l'unica figura politic ...