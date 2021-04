Caso Saguto, motivazioni giudici, ‘soldi in trolley, patto corruttivo permanente (Di venerdì 16 aprile 2021) “Un patto corruttivo permanente” tra giudici, avvocati, funzionari, ufficiali che ha creato “danni patrimoniali ingentissimi all’erario e alle amministrazioni giudiziarie” ma anche un “discredito gravissimo all’amministrazione della giustizia”. Eccolo, nero su bianco, il ‘cerchio magico’ di Silvana Saguto, l’ex Presidente della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, condannata lo scorso 28 ottobre dal Tribunale di Caltanissetta a 8 anni e mezzo per la gestione illegale dei beni sequestrati a Cosa nostra. L’ex giudice, che nel frattempo è stata radiata dalla magistratura, secondo i magistrati, che hanno depositato le motivazioni in cancelleria, avrebbe messo in atto una “gestione privatistica”. L’accusa, rappresentata dai pm Maurizio Bonaccorso e Claudia Pasciuti, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 aprile 2021) “Un” tra, avvocati, funzionari, ufficiali che ha creato “danni patrimoniali ingentissimi all’erario e alle amministrazioni giudiziarie” ma anche un “discredito gravissimo all’amministrazione della giustizia”. Eccolo, nero su bianco, il ‘cerchio magico’ di Silvana, l’ex Presidente della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, condannata lo scorso 28 ottobre dal Tribunale di Caltanissetta a 8 anni e mezzo per la gestione illegale dei beni sequestrati a Cosa nostra. L’ex giudice, che nel frattempo è stata radiata dalla magistratura, secondo i magistrati, che hanno depositato lein cancelleria, avrebbe messo in atto una “gestione privatistica”. L’accusa, rappresentata dai pm Maurizio Bonaccorso e Claudia Pasciuti, ...

