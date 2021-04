SuperEnalotto | centrati otto 5 Il jackpot raggiunge una cifra stratosferica

Leggi su consumatore

(Di venerdì 9 aprile 2021): l’estrazione dell’8 aprile ha regalato“5” in tutta Italia. Nessun sei e nemmeno “5+1”.a livelli stratosferici Continua il momento magico per i giocatori dei concorsi a premi in tutta Italia. Anche in queste settimane caratterizzate dall’emergenza Coronavirus non si sono mai fermate le “puntate” della gente. Che continua a sognare la L'articolo proviene da Consumatore.com.