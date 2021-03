Speranza | “Lo stop ad Astrazeneca dopo i casi di trombosi in Germania”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) La decisione dell’Italia di sospendere la campagna vaccinale con il prodotto anti-covid anglo-svedese è arrivataaver ricevuto notizia di alcuni (sette)diin. Lo ha dichiarato il Ministro della Salute in audizione, questa mattina, alle Commissioni riunite Affari sociali della Camera e Sanità del Senato.suha sottolineato come i dati tedeschi abbiano dato il via alla decisione congiunta degli altri Paesi di procedere con la sospensione temporanea dell’utilizzo del prodotto, in attesa di valutazioni approfondite da parte dell’Ema.su: la decisionediin ...

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ricostruisce gli eventi che hanno portato allo stop di AstraZeneca: "Casi di trombosi tra i giovani" ...
Occorre recuperare terreno nella campagna di vaccinazione. Non solo turni straordinari e orario prolungato per colmare i ritardi dovuti alla sospensione di ...