Vaccini in Campania: si passa ad altre due categorie (Di giovedì 4 marzo 2021) Vaccini in Campania: si passa a nuove categorie. Mentre procede la campagna di vaccinazione degli ultra 80enni e del personale scolastico, la regione procede anche con altre categorie. Come per altri si apre prima il portale delle prenotazioni poi man mano ogni singolo prenotato viene convocato per giorno e ora ben precisi in cui riceveranno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 4 marzo 2021)in: sia nuove. Mentre procede la campagna di vaccinazione degli ultra 80enni e del personale scolastico, la regione procede anche con. Come per altri si apre prima il portale delle prenotazioni poi man mano ogni singolo prenotato viene convocato per giorno e ora ben precisi in cui riceveranno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

matteo_cic : RT @severino_nappi: La notizia della scomparsa di Annamaria Mantile ci lascia sgomenti e ci pone molti interrogativi. Ecco perché presenter… - CorriereQ : Vaccini:Campania;via adesioni forze dell’ordine e università - corrmezzogiorno : #Napoli Vaccini in Campania, parte l’adesione per forze dell’ordine e università - ottopagine : Vaccini Campania: via a quelli per Università e Forze Ordine - AldTar : @AntonioRussoli6 @Guido34735937 @SkyTG24 @sbonaccini @VincenzoDeLuca Mettiamo da parte la Lombardia allora. La Camp… -