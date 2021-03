Finisce l’incubo per Barbara D’Urso: identificato Baci Solari, l’uomo che si spacciava come suo figlio (Di giovedì 4 marzo 2021) Finisce l’incubo per Barbara D’Urso che finalmente ha potuto dimostrare, se mai ve ne fosse stato bisogno, di non avere alcun figlio adottivo come invece paventato da Baci Solari (questo lo pseudonimo usato dal sedicente figlio) identificato dalla polizia postale. Inizialmente tutto aveva fatto pensare ad uno scherzo di cattivo gusto, ma poi visto il reiterarsi dei messaggi si è reso necessario l’intervento della polizia postale: “Sono figlio della D’Urso”, ripeteva attraverso centinaia di social Baci Solari, oppure “Carissimo digli a mamma che sto a Vienna”, e ancora “i miei fratelli Giammarco e Emanuele“. Così su Telegram, ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 4 marzo 2021)perche finalmente ha potuto dimostrare, se mai ve ne fosse stato bisogno, di non avere alcunadottivoinvece paventato da(questo lo pseudonimo usato dal sedicentedalla polizia postale. Inizialmente tutto aveva fatto pensare ad uno scherzo di cattivo gusto, ma poi visto il reiterarsi dei messaggi si è reso necessario l’intervento della polizia postale: “Sonodella”, ripeteva attraverso centinaia di social, oppure “Carissimo digli a mamma che sto a Vienna”, e ancora “i miei fratelli Giammarco e Emanuele“. Così su Telegram, ...

