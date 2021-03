(Di martedì 2 marzo 2021) Bisognerà aspettare fino al 2030 per vedere ladiventare un brand 100% elettrico, ma la transizione verso le auto a batteria inizia oggi. La Casa svedese ha infatti mosso il primo passo verso l'elettrificazione totale della propria gamma presentandola C40, una Suv-coupé che avrà il compito di guidare la gamma verso un futuro a elettroni. Ladel costruttore (la XC40deriva da un modello con motori termici, ndr) porta al debutto anche una nuova impostazione stilistica che contraddistinguerà tutti i nuovi modelli alla spina e dà il via alla nuova strategia di vendita digitale della: la nuova C40, infatti, si potrà acquistare solamente. 420 km d'autonomia, per ora. Come ...

repubblica : Anteprima Volvo, ecco la C40 elettrica. Sarà venduta solo online: Presentato il nuovo crossover della casa svedese.… - motorionline : #Volvo ha ufficialmente lanciato la nuova #VolvoC40Recharge, la prima auto solamente elettrica che sarà acquistabil… - alvolante_it : Entro il 2030 tutte le #Volvo saranno solo a batteria e la nuova C40 Recharge è il primo modello che non prevede ve… - dinoadduci : Volvo C40 Recharge - La prima elettrica pura si comprerà solo online - quattroruote : La prima #elettrica pura della #Volvo si potrà comprare solo online: ecco tutti i dettagli sulla nuova #Suv-coupé… -

Ultime Notizie dalla rete : Volvo C40

Recharge (2021) 81 420 km d'autonomia, per ora. Come Quattroruote aveva anticipato nella sua anteprima sul numero di febbraio, la nuova sport utility compatta è stata battezzataed è ...Accolte con interesse alle preview anche, Jaguar XJ, Cupra El Born (auto elettrica). Poi se asiatiche, con la nuova Honda Civic, la nuova Hyundai Ioniq 5 che usan la inedita piattaforma ...Arriva in autunno Alla fine la moda dei SUV-Coupé ha contagiato anche Volvo. La Casa svedese infatti ha scelto questa particolare configurazione per C40 Recharge, il suo primo modello nato 100% ...MILANO (ITALPRESS) - Volvo ha presentato oggi la C40 Recharge, vettura full electric e che non sara' mai equipaggiata con un motore endotermico.