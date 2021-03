In Italia 340.000 minori al lavoro, pandemia aggrava fenomeno (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (LabItalia) - In Italia è vietato dal 1967, ma il lavoro minorile (inteso al di sotto dei 16 anni) è un fenomeno che non solo non è mai scomparso dal nostro Paese ma che la pandemia, le scuole chiuse e l'allargamento delle aree di povertà ad essa dovute, rischia di aggravare. Sullo sfruttamento lavorativo dei minori esistono, poi, anche pochi dati, e soprattutto non esiste un monitoraggio continuo. Ci sono i dati dell'Ispettorato nazionale del lavoro, relativi alle sanzioni per la violazione della legge (nel 2019 sono state 243, ma a breve uscirà l'aggiornamento sul 2020), ma naturalmente sono la punta di un iceberg che rimane per la gran parte sommerso. Gli ultimi dati di fonte attendibile risalgono al 2013 e sono quelli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Lab) - Inè vietato dal 1967, ma ille (inteso al di sotto dei 16 anni) è unche non solo non è mai scomparso dal nostro Paese ma che la, le scuole chiuse e l'allargamento delle aree di povertà ad essa dovute, rischia dire. Sullo sfruttamento lavorativo deiesistono, poi, anche pochi dati, e soprattutto non esiste un monitoraggio continuo. Ci sono i dati dell'Ispettorato nazionale del, relativi alle sanzioni per la violazione della legge (nel 2019 sono state 243, ma a breve uscirà l'aggiornamento sul 2020), ma naturalmente sono la punta di un iceberg che rimane per la gran parte sommerso. Gli ultimi dati di fonte attendibile risalgono al 2013 e sono quelli ...

