Vaccino Covid, Prodi: "Disastro se non cambia musica" (Di sabato 27 febbraio 2021) Se sulla disponibilità dei vaccini anti coronavirus nel mondo "non cambia la musica", allora sarà "un vero Disastro". Parola di Romano Prodi, intervenuto oggi all'incontro su "Democrazia e futuro dell'Europa: lo stato delle cose", organizzato dalla scuola di formazione per "Architetti della Politica" PoliMiNa ("Politica Milano-Napoli"). "Il problema – ha spiegato l'ex premier – è avere una disponibilità del Vaccino che deve essere enorme. Se noi non vacciniamo tutto il mondo, il virus ritorna indietro. Siccome siamo 7 miliardi da vaccinare, se non almeno 5 o 6, abbiamo bisogno di 10 miliardi di Vaccino: quest'anno ne produrremo 2. Se non cambia la musica è un vero Disastro". "Nessuno dei grandi produttori europei – ha continuato – è ...

