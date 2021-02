Covid, Galli: “Vaccinare tutti il prima possibile. La fine dell’emergenza? Non ho la palla di cristallo” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Più di 1400 studenti di 22 scuole da tutta Italia si sono collegati per 'crescere in emergenza'. Questo è il titolo dell'incontro organizzato da 'Fondazione mondo digitale' e Janssen, col patrocinio di Regione Lombardia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 febbraio 2021) Più di 1400 studenti di 22 scuole da tutta Italia si sono collegati per 'crescere in emergenza'. Questo è il titolo dell'incontro organizzato da 'Fondazione mondo digitale' e Janssen, col patrocinio di Regione Lombardia. L'articolo .

SkyTG24 : 'In questo momento non sta andando bene' Le parole di Massimo #Galli, primario del reparto di malattie infettive de… - Adnkronos : #Galli e varianti Covid, #Bassetti: 'Non terrorizziamo la gente' - repubblica : L'infettivologo Massimo Galli: 'Ho il reparto invaso dalle nuove varianti del Covid. Presto problemi più seri, serv… - giove_luna : RT @orizzontescuola: Covid, Galli: “Vaccinare tutti il prima possibile. La fine dell’emergenza? Non ho la palla di cristallo” - orizzontescuola : Covid, Galli: “Vaccinare tutti il prima possibile. La fine dell’emergenza? Non ho la palla di cristallo” -