Fiere | Macfrut | il 6 settembre sarà The China Day

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Cesena, 5 feb. (Labitalia) - E' una delle grandi novità di2021 (7-9). La Fiera internazionale dell'ortofruttaanticipata da una giornata esclusivamente dedicata al business con la Cina. TheDay, questo il nome dell'innovativa proposta in programma lunedì 6sulla piattaformadigital.com. Grazie ai positivi risultati della scorsa edizione diDigital, quando il padiglione cinese ha avuto circa 120.000 visite e l'ammontare degli ordini ricevuti dagli espositori ha superato i 10 milioni di dollari, Atpc (Agricoltural Trade Promotion Centre), l'Ente governativo cinese per la promozione dei prodotti agricoli, ha deciso di puntare decisamente su. TheDay vedrà la presenza di ...

"Nel corso degli anni, Macfrut è diventata una delle più influenti fiere ortofrutticole d'Europa e dell'area mediterranea " afferma Ma Hongtao direttrice del Centro di promozione del commercio ... Per il comparto delle fiere ospitate o co - organizzate Expo Dental Meeting sarà dal 17 al 19 giugno, mentre per Macfrut, che quest'anno in contemporanea vedrà il debutto di Fieravicola, sarà ...