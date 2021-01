Giornata della Memoria, “Viaggio nei luoghi della memoria: Risiera di San Sabba” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Giornata della memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell’Olocausto. Il Comune di Palmanova, per ricordare quei tragici fatti ha previsto, alle ore 18 di mercoledì 27 gennaio, al Monumento ai Caduti sotto la Loggia di Piazza Grande, una cerimonia di commemorazione alla presenza di autorità civili, militari e religiose. A causa dell’emergenza da Covid-19, è consentita la partecipazione solo su invito e per un unico rappresentante per ogni entità invitata. A seguire, alle 18.30, verrà pubblicato sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Comune di Palmanova un video intervento, realizzato per l’occasione dall’amministrazione comunale, dal titolo “Viaggio nei luoghi ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Laè una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell’Olocausto. Il Comune di Palmanova, per ricordare quei tragici fatti ha previsto, alle ore 18 di mercoledì 27 gennaio, al Monumento ai Caduti sotto la Loggia di Piazza Grande, una cerimonia di commemorazione alla presenza di autorità civili, militari e religiose. A causa dell’emergenza da Covid-19, è consentita la partecipazione solo su invito e per un unico rappresentante per ogni entità invitata. A seguire, alle 18.30, verrà pubblicato sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Comune di Palmanova un video intervento, realizzato per l’occasione dall’amministrazione comunale, dal titolo “nei...

