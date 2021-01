DIRETTA Juventus Spal tv e streaming video: bianconeri favoriti (Di mercoledì 27 gennaio 2021) DIRETTA dell’incontro tra Juventus e Spal, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Padroni di casa favoriti. Juventus (Facebook)In programma all’Allianz Stadium di Torino alle ore 20:45, l’incontro valido per i quarti di finale di Coppa Italia, tra Juventus e Spal. Padroni di casa nettamente favoriti sugli ospiti, che a sorpresa hanno superato negli ottavi il Sassuolo in gara secca. A questo punto tutti gli occhi sono sulla squadre di Ferrara, che in questa stagione milita nel campionato di Serie B. Riuscirà a compiere l’impresa contro i campioni d’Italia in carica della Juventus? Padroni di casa che in questa gara risultano nettamente favoriti, anche se non è da escludere una grande prova ... Leggi su chenews (Di mercoledì 27 gennaio 2021)dell’incontro tra, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Padroni di casa(Facebook)In programma all’Allianz Stadium di Torino alle ore 20:45, l’incontro valido per i quarti di finale di Coppa Italia, tra. Padroni di casa nettamentesugli ospiti, che a sorpresa hanno superato negli ottavi il Sassuolo in gara secca. A questo punto tutti gli occhi sono sulla squadre di Ferrara, che in questa stagione milita nel campionato di Serie B. Riuscirà a compiere l’impresa contro i campioni d’Italia in carica della? Padroni di casa che in questa gara risultano nettamente, anche se non è da escludere una grande prova ...

JuventusFCYouth : KICK-OFF! Ricomincia il campionato dell'#Under19! Seguite #JuveSassuolo in diretta su @JuventusTV!… - infoitsport : Coppa Italia, Atalanta-Lazio in diretta su Rai2 e Juventus-Spal su Rai1 - infoitsport : Diretta Juventus Spal/ Streaming video Rai: ospiti pronti a giocarsela (Coppa Italia) - infoitsport : Juventus-Spal: le probabili formazioni, Ronaldo non convocato | La Diretta - sportli26181512 : Alle 20.45 Juve-Spal: Ronaldo non convocato, De Ligt e Demiral dal 1': Alle 20.45 Juve-Spal: Ronaldo non convocato,… -