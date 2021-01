Lombardia: da Regione 675mila euro per eventi sportivi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Milano, 25 gen. (Adnkronos) - Ammonta a 675mila euro il finanziamento per il sostegno ai grandi eventi sportivi 2021 deliberato oggi dalla giunta della Regione Lombardia. Nella stessa seduta sono stati approvati anche i criteri per la loro concessione. "Si tratta - ha commentato Antonio Rossi, sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia - di appuntamenti importanti tanto per le discipline interessate quanto per la nostra economia. Vere e proprie vetrine sul mondo che mettono in risalto le bellezze dei territori e ne esaltano l'attrattività, grazie alla cassa di risonanza dei media". Rossi ha spiegato che "in quest'inizio di 2021 i primi eventi internazionali legati allo sport si sono, purtroppo, dovuti disputare a 'porte ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Milano, 25 gen. (Adnkronos) - Ammonta ail finanziamento per il sostegno ai grandi2021 deliberato oggi dalla giunta della. Nella stessa seduta sono stati approvati anche i criteri per la loro concessione. "Si tratta - ha commentato Antonio Rossi, sottosegretario alla presidenza della- di appuntamenti importanti tanto per le discipline interessate quanto per la nostra economia. Vere e proprie vetrine sul mondo che mettono in risalto le bellezze dei territori e ne esaltano l'attrattività, grazie alla cassa di risonanza dei media". Rossi ha spiegato che "in quest'inizio di 2021 i primiinternazionali legati allo sport si sono, purtroppo, dovuti disputare a 'porte ...

