Oggi 3.512 persone hanno ricevuto il vaccino contro il Covid in Piemonte

Alessandra_512 : RT @Masse78: Dopo quello che abbiamo vissuto, oggi dovrebbe essere il “Blue Monday” il giorno più triste dell’anno: AHAHAHAHAHAHAHAHAHA.… - Alessandra_512 : RT @GVCCIDR4CO: oggi è la giornata internazionale della cosa più buona è perfetta del mondo - Alessandra_512 : RT @Massimo20_IT: Una meraviglia nata da un errore umano. Nevada (USA),1964. Il terreno viene trivellato alla ricerca di energia geotermic… - Alessandra_512 : @goccedicristall @IBoschetto @faodesign1989 All'inizio credevo di sì (e forse qualcosa del genere ci sarà x finanzi… - SupergulpMI : RT @Dischivolanti: Terza decina di oggi. Estratti alla #strennadiDischivolanti 609 @Svitol1921 527 @Treacaso 471 @K1_PIRAS 674 @M_Pernazz… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi 512

Oggi Treviso

Sono 3.512 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30). Sono ...Dopo l'aggiornamento odierno, sono 1286 i casi covid positivi nel territorio seguito da Qc. 91 in meno rispetto all'altro ieri. In Piemonte i ricoverati in terapia intensiva sono 152 (-7 rispetto a ie ...