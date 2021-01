Smalling: "Siamo molto delusi, ma dobbiamo reagire subito" (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA - Un derby da dimenticare per la Roma di Fonseca, mai in gara e sconfitta per 3 a 0 per la rete di Immobile e la doppietta di Luis Alberto. Giallorossi tramortiti dal pressing, la velocità e la ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA - Un derby da dimenticare per la Roma di Fonseca, mai in gara e sconfitta per 3 a 0 per la rete di Immobile e la doppietta di Luis Alberto. Giallorossi tramortiti dal pressing, la velocità e la ...

CorSport : #Smalling: “Siamo molto delusi, ma dobbiamo reagire subito” - sportli26181512 : Smalling: “Siamo molto delusi, ma dobbiamo reagire subito”: Le parole del difensore giallorosso al termine del matc… - infoitsport : Smalling: “Siamo molto delusi, ma dobbiamo reagire subito senza piangerci addosso” - infoitsport : Smalling: Non siamo riusciti a rimettere in piedi la partita. C'è delusione - AS Roma - godot_gio : @angy52 @f_marchionni @CheccoCasano Mhkitarian, Pedro, Dzeko, Veretout, Zaniolo, Smalling. Basta? La Roma non è me… -

Ultime Notizie dalla rete : Smalling Siamo Smalling: “Siamo molto delusi, ma dobbiamo reagire subito” Corriere dello Sport.it La Roma resta ferma al Paulo: gli errori di Fonseca, l'inesperienza. La Champions è un dovere e un rischio

I GIOVANI Si sostiene spesso che i componenti del reparto difensivo giallorosso siano pieni di talento. Ibanez, Mancini, Smalling e Kumbulla, diciamo i quattro che ruotano di più. Reparto di qualità ...

Lazio, Lazzari: 'Giocando così possiamo battere tutti. L'Italia è il sogno. Soprannome? Chiamatemi come volete'

Eletto dai tifosi della Lazio come il migliore in campo nel derby contro la Roma, Manuel Lazzari è stato intervistato dai canali ufficiali biancocelesti.

I GIOVANI Si sostiene spesso che i componenti del reparto difensivo giallorosso siano pieni di talento. Ibanez, Mancini, Smalling e Kumbulla, diciamo i quattro che ruotano di più. Reparto di qualità ...Eletto dai tifosi della Lazio come il migliore in campo nel derby contro la Roma, Manuel Lazzari è stato intervistato dai canali ufficiali biancocelesti.