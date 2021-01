Crisi di Governo, Berlusconi salva Conte in cambio di Draghi al Quirinale (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Crisi di Governo ormai è conclamata, tra lunedì 18 e martedì 19 il premier Giuseppe Conte si presenterà a Camera e Senato per la conta dei voti: occhio alla mossa di Silvio Berlusconi. Con le dimissioni delle ministre di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, Bellanova e Bonetti e l’assunzione da parte di Giuseppe Conte dell’interim dei ministeri in questione la Crisi di Governo di fatto è ufficiale. La situazione è ancora estremamente fluida e il nodo verrà sciolto, in un modo o nell’altro martedì quando Conte si presenterà al Senato per vedere su quanti numeri può contare la maggioranza. Al momento la situazione è questo. In Senato ci sono 321 senatori compresa la Presidente Casellati che per prassi non vota. La maggioranza è ... Leggi su ck12 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ladiormai è conclamata, tra lunedì 18 e martedì 19 il premier Giuseppesi presenterà a Camera e Senato per la conta dei voti: occhio alla mossa di Silvio. Con le dimissioni delle ministre di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, Bellanova e Bonetti e l’assunzione da parte di Giuseppedell’interim dei ministeri in questione ladidi fatto è ufficiale. La situazione è ancora estremamente fluida e il nodo verrà sciolto, in un modo o nell’altro martedì quandosi presenterà al Senato per vedere su quanti numeri può contare la maggioranza. Al momento la situazione è questo. In Senato ci sono 321 senatori compresa la Presidente Casellati che per prassi non vota. La maggioranza è ...

