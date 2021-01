"Così ho scoperto che era il mio vero padre". Il figlio illegittimo che terremota il mondo del calcio (Di domenica 10 gennaio 2021) Santiago Lara, pare sia figlio naturale, di Diego Armando Maradona, l'ho conosciuto in Tv da Barbara d'Urso, l'ho aiutato a mettersi in contatto con un avvocato, amico del padre, e mi ha affidato una lettera aperta. Eccola: «Salve, sono Santiago, figlio di Maradona, sono qui a raccontarvi come mi sento dopo tutto quello che è successo e quali progetti ho per il mio futuro. In seguito alla morte di mio padre la mia vita è andata in pezzi, il mio cuore oggi è in ripresa. Sommato alla morte di mia madre, questo nuovo colpo di vita mi sfida a dovermi migliorare, volendo continuare la carriera di modello che mia madre non poteva più svolgere a causa di quella vile malattia. Ho l'idea di venire a vivere in Italia per stare vicino a mio fratello che sento parte della mia famiglia, nel luogo in cui mio padre ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Santiago Lara, pare sianaturale, di Diego Armando Maradona, l'ho conosciuto in Tv da Barbara d'Urso, l'ho aiutato a mettersi in contatto con un avvocato, amico del, e mi ha affidato una lettera aperta. Eccola: «Salve, sono Santiago,di Maradona, sono qui a raccontarvi come mi sento dopo tutto quello che è successo e quali progetti ho per il mio futuro. In seguito alla morte di miola mia vita è andata in pezzi, il mio cuore oggi è in ripresa. Sommato alla morte di mia madre, questo nuovo colpo di vita mi sfida a dovermi migliorare, volendo continuare la carriera di modello che mia madre non poteva più svolgere a causa di quella vile malattia. Ho l'idea di venire a vivere in Italia per stare vicino a mio fratello che sento parte della mia famiglia, nel luogo in cui mio...

borghi_claudio : @ScarolaSonia Beh si è molto logico. Noi siamo scarsi perché con il 17% non facciamo cadere governi e non usciamo d… - michespo72 : In compenso la paranoia x colpa di Twitter è aumentata non mi sono mai divertito così tanto io non sapevo nemmeno c… - I_Am_Roxy_ : allora. sono qui solo per dirvi che ho cercato elounor su Twitter per puro masochismo e nulla sono stata insultata… - sunnycee_s : Ecco, adesso obiettivamente perché parlare così di un'amica a una persona che fino a ieri ha detto cattiverie assur… - Angelo33391 : @virginiaraggi Grazie Sindaca. È da qualche mese che ho scoperto panorami mai visti prima a causa dalle folte bosc… -

Ultime Notizie dalla rete : Così scoperto Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia