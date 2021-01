Vaccino anti-Covid, il caso di Brindisi dopo Modena. La denuncia dell’Ordine dei medici: “Dosi a chi non faceva parte dei prioritari” (Di sabato 9 gennaio 2021) Vaccini anti-Covid a persone che “non facevano parte dell’Ordine di priorità”. È l’Ordine dei medici di Brindisi a sollevare il caso, con una lettera inviata alla direzione generale della Asl. Il presidente, Arturo Oliva, dopo aver ricevuto moltissime segnalazioni circostanziate ha deciso di chiedere chiarezza. Le anomalie, a quanto riportato, si sarebbero verificate tutte il 4 gennaio scorso, lunedì post festivo dell’anno nuovo, il 2021 in cui si ripone ogni speranza di vittoria contro la pandemia. Cinque giorni, segnala l’Ordine dei medici, “risulterebbero effettuate vaccinazioni a soggetti che non facevano parte dell’Ordine di priorità”. Ovvero a soggetti che non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Vaccinia persone che “nonnodi priorità”. È l’Ordine deidia sollevare il, con una lettera inviata alla direzione generale della Asl. Il presidente, Arturo Oliva,aver ricevuto moltissime segnalazioni circostanziate ha deciso di chiedere chiarezza. Le anomalie, a quanto riportato, si sarebbero verificate tutte il 4 gennaio scorso, lunedì post festivo dell’anno nuovo, il 2021 in cui si ripone ogni speranza di vittoria contro la pandemia. Cinque giorni, segnala l’Ordine dei, “risulterebbero effettuate vaccinazioni a soggetti che nonnodi priorità”. Ovvero a soggetti che non ...

