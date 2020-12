GF Vip: tutti i baci di Tommaso Zorzi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tommaso Zorzi è uno dei gieffini che si è prestato particolarmente al gioco di Natale organizzato nella casa del Grande Fratello Vip. Zorzi infatti ha baciato Andrea Zenga, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello! Nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti hanno partecipato ad un gioco molto interessante. Praticamente ad ogni squillo di sirena una coppia di Vipponi doveva correre nel punto prestabilito e scambiarsi un bacio per Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 28 dicembre 2020)è uno dei gieffini che si è prestato particolarmente al gioco di Natale organizzato nella casa del Grande Fratello Vip.infatti haato Andrea Zenga, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello! Nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti hanno partecipato ad un gioco molto interessante. Praticamente ad ogni squillo di sirena una coppia di Vipponi doveva correre nel punto prestabilito e scambiarsi uno per Articolo completo: dal blog SoloDonna

_goodvibes_17 : RT @sdcsroberts: voi conosce fra? no. le persone in casa? si. guarda caso tutti in casa, nonostante tutto, lo adorano. ora i parenti dei vi… - Barby_VIP : Sono stanca di essere la valvola di sfogo per tutti. Mi buttate addosso tutta la rabbia o vi lamentate sempre per c… - attrocker : muoino i padri e le madri dei cosiddetti #vip e tutti a twittare...muoiono le persone normali e che cazzo gliene fr… - infoitcultura : Natale Vip, da Fedez e Chiara Ferragni a Elisabetta Gregoraci: tutti in famiglia nel rispetto delle regole - olgheit : RT @sdcsroberts: voi conosce fra? no. le persone in casa? si. guarda caso tutti in casa, nonostante tutto, lo adorano. ora i parenti dei vi… -