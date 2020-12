Neonata violentata | i video degli abusi online | arrestato il nonno della piccola

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Avrebbe ripetutamente violentato la nipotina-la figlia di sua figlia- ed avrebbe filmato le violenze. Un uomo di 53 anni è finito in manette dopo che, grazie ad un’indaginepolizia postale di Milano, che ha scoperto delle violenze per via di uno deifilmati e pubblicati su una piattaforma di streaming. Ilviolenza diffusoLa vittima delle violenze sarebbe una bambina ancora in età: il responsabile sarebbe stato identificato come ilmaterno. Ilatroce che mostrava la violenza è finito nelle maglie del monitoraggioPolizia Postale, ed a quel punto la Procura di Milano è intervenuta. È stato ...

