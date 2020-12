La strategia soft messa a dura prova, il premier svedese in calo di consensi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Con un numero quotidiano di decessi ai livelli più alti dall’inizio della pandemia, reparti di terapia intensiva pieni, e interventi non urgenti sospesi in diversi ospedali, la Svezia arriva al periodo natalizio in una situazione critica. La fiducia nelle istituzioni, invocata a fondamento della scelta di un approccio soft e basato su raccomandazioni non vincolanti, è messa a dura prova. Le ultime rilevazioni mostrano un calo di consensi per il premier Stefan Löfven e il suo partito socialdemocratico. Anche la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 18 dicembre 2020) Con un numero quotidiano di decessi ai livelli più alti dall’inizio della pandemia, reparti di terapia intensiva pieni, e interventi non urgenti sospesi in diversi ospedali, la Svezia arriva al periodo natalizio in una situazione critica. La fiducia nelle istituzioni, invocata a fondamento della scelta di un approccioe basato su raccomandazioni non vincolanti, è. Le ultime rilevazioni mostrano undiper ilStefan Löfven e il suo partito socialdemocratico. Anche la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il re della Svezia dice che la strategia per battere il coronavirus del paese è fallita. Anche il re in persona dunque mette in dubbio la strategia anti covid svedese. Lo dice in ...

