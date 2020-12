It’s All About Love, la canzone di Natale di Radio Deejay con Elisa ed Elio E Le Storie Tese (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si intitola It’s All About Love la nuova canzone di Natale di Radio Deejay che raccoglie il cast dell’emittente Radiofonica e aggiunge due ospiti d’eccezione: la cantante Elisa ed il gruppo di Elio E Le Storie Tese. La canzone di Radio Deejay per il Natale 2020 è disponibile da oggi, in onda sulle frequenze dell’emittente Radiofonica e su YouTube con il video ufficiale realizzato da tutti i protagonisti della canzone. Il brano che Radio Deejay propone per il Natale 2020 si intitola It’s All About ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si intitolaAllla nuovadidiche raccoglie il cast dell’emittentefonica e aggiunge due ospiti d’eccezione: la cantanteed il gruppo diE Le. Ladiper il2020 è disponibile da oggi, in onda sulle frequenze dell’emittentefonica e su YouTube con il video ufficiale realizzato da tutti i protagonisti della. Il brano chepropone per il2020 si intitolaAll...

inprincesspark : immaginate un louis felice che mette le lucette di natale attorno all'albero e le accende per casa, finendo per gua… - ph_pluton : RT @AndreaStair: Ed ora inizia il mio #christmasmood #nataleradiodeejay @radiodeejay 525600 minutes.. it's all about Love @elisa @eelst… - rockett70 : RT @VincePastore: Ok, con la canzone di #Natale di @radiodeejay sembra quasi un periodo normale. It's all about love. @DjChiamaItalia #… - chermaz : Top story: Maker Faire si fa all digital e porta l'Innovazione a tutti - AndreaStair : Ed ora inizia il mio #christmasmood #nataleradiodeejay @radiodeejay 525600 minutes.. it's all about Love @elisa… -

Ultime Notizie dalla rete : It’s All S.Pellegrino presenta il progetto internazionale S.Pellegrino Young Chef Academy per promuovere il cambiamento, la sostenibilità e l'inclusività Fortune Italia