Covid | innovo patente e revisione prorogate Le date

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 3 dicembre 2020) La seconda ondata dell’emergenza sanitaria-19 ha portato anche a provvedimenti di rinvio per gli automobilisti. A partire dal rdelle patenti e dalle revisioni auto,ad aprile. Patenti e fogli rosa scaduti in scadenza La validità di questi documenti, con scadenza tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020, era stata prorogata al 13 gennaio 2021. Un nuovo provvedimento li ha prorogati fino al 30 aprile 2021. Per le patenti viene applicato l’articolo del decreto Cura Italia che riguarda il prolungamento della validità dei documenti di riconoscimento. Così, la proroga delle patenti che scadono entro il 31 dicembre 2020 arriva al 30 aprile 2021, il che significa che la norma non interessa i permessi di guida in scadenza dal 1° gennaio prossimo. Oltre alle patenti ed ai fogli rosa in scadenza entro fine anno, la proroga ...