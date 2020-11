Maradona, il Napoli omaggia Maradona: in campo con maglia in stile Argentina. De Magistris conferma intitolazione dello stadio – FOTO (Di domenica 29 novembre 2020) Maradona continua ad essere pianto e celebrato, osannato e portato in trionfo attraverso striscioni, cori, cartelli, lettere, disegni e gesti simbolici. E per ricordare l’Argentina del Campeon il Napoli è sceso in campo contro la Roma con una divisa a strisce bianche e azzurre, mentre le immagini sui megaschermi delle sue reti erano accompagnate dalle note di un pianoforte. Nella stessa giornata il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha annunciato l’intitolazione dallo stadio San Paolo di Napoli al campione: “Le idee sono tante e belle, alla fine il nome sarà: stadio Diego Armando Maradona”, ha scritto su Instagram. A omaggiarlo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020)continua ad essere pianto e celebrato, osannato e portato in trionfo attraverso striscioni, cori, cartelli, lettere, disegni e gesti simbolici. E per ricordare l’del Campeon ilè sceso incontro la Roma con una divisa a strisce bianche e azzurre, mentre le immagini sui megaschermi delle sue reti erano accompagnate dalle note di un pianoforte. Nella stessa giornata il sindaco di, Luigi de, ha annunciato l’dalloSan Paolo dial campione: “Le idee sono tante e belle, alla fine il nome sarà:Diego Armando”, ha scritto su Instagram. Arlo ...

