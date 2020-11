Diego Armando Maradona, Alberto Angela: "Vi spiego perché Napoli lo ama" (Di domenica 29 novembre 2020) Parlando di Diego Armando Maradona, Alberto Angela ha spiegato dal punto di vista storico il forte legame che ha unito il calciatore a Napoli e ai napoletani. Dopo la morte di Diego Armando Maradona Alberto Angela, ha spiegato perché i napoletano amano il campione argentino: il conduttore ha ricordato le radici greche di Napoli per comprendere l'accoglienza ricevuta da Maradona. Alberto Angela, oltre a essere uno dei conduttori più amati dal pubblico televisivo italiano, è un grande divulgatore scientifico, come dimostrano i suoi programmi sulla RAI, l'ultimo dei quali è andato in onda a settembre in occasione dei 20 ... Leggi su movieplayer (Di domenica 29 novembre 2020) Parlando diha spiegato dal punto di vista storico il forte legame che ha unito il calciatore ae ai napoletani. Dopo la morte di, ha spiegatoi napoletano amano il campione argentino: il conduttore ha ricordato le radici greche diper comprendere l'accoglienza ricevuta da, oltre a essere uno dei conduttori più amati dal pubblico televisivo italiano, è un grande divulgatore scientifico, come dimostrano i suoi programmi sulla RAI, l'ultimo dei quali è andato in onda a settembre in occasione dei 20 ...

Ultime Notizie dalla rete : Diego Armando Napoli, l'annuncio di de Magistris: «Scelto il nome, sarà Stadio Diego Armando... Il Mattino Napoli-Roma 4-0: Insigne-Ruiz-Mertens-Politano, festa azzurra per Maradona

Un poker come omaggio al Pibe de Oro: decidono una punizione dell'esterno napoletano, un mancino dello spagnolo, un destro del bomber belga e un capolavoro dell'ex Inter ...

Serie A, il Napoli batte 4-0 la Roma, successo dedicato a Diego Armando Maradona, in testa allunga il Milan

Napoli in vantaggio e dedica a Diego Armando Maradona. La Roma ha cercato la reazione con un tiro alto di Cristante, ma sono stati i partenopei a sfiorare il raddoppio, con Lozano e soprattutto con ...

