Scostamento di bilancio: ok della Camera. Anche tutto il centrodestra ha votato sì (Di giovedì 26 novembre 2020) Via libera praticamente unanime dell' Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza che autorizza lo Scostamento dal pareggio di bilancio . I voti a favore sono stati 552, nessun contrario, sei ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Via libera praticamente unanime dell' Aulaalla risoluzione di maggioranza che autorizza lodal pareggio di. I voti a favore sono stati 552, nessun contrario, sei ...

borghi_claudio : Discussione surreale sullo scostamento di bilancio in commissione. Ancora due spiccioli invece di quello che servir… - matteosalvinimi : ...Servono risposte immediate e concrete, altro che sprecare soldi in bonus monopattini e banchi a rotelle. Anche i… - MolinariRik : Se deve esserci un nuovo scostamento di bilancio allora la Lega chiede che venga usato per bloccare i versamenti di… - Piu_Europa : RT @bendellavedova: Non è il ritorno al consociativismo della spesa pubblica tra maggioranza e opposizione, tra populisti e sovranisti, a g… - urania2906 : RT @CarloCalenda: Lo scostamento di bilancio è stato votato da TUTTI i partiti tranne @Azione_it e @Piu_Europa. Lo spirito unitario si ragg… -