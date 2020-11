Azzolina ribadisce: “Investiti oltre 7 miliardi sulla scuola” (Di giovedì 26 novembre 2020) "In totale, stiamo investendo oltre 3,7 miliardi di euro. Sommati alle risorse stanziate nei mesi scorsi, si può affermare che questo Governo ha già investito sulla scuola oltre 7 miliardi di euro". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 novembre 2020) "In totale, stiamo investendo3,7di euro. Sommati alle risorse stanziate nei mesi scorsi, si può affermare che questo Governo ha già investitoscuoladi euro". L'articolo .

