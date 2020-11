Vaccino | la Russia aggiorna i dati | Sputnik V è efficace al 95% Il video

(Di martedì 24 novembre 2020), laV èal 95% Mosca, 24 nov. (askanews) – Ecco le immagini della produzione delrussoV contro il Covid-19. Lahato i, affermando che il suoV èal 95%, proprio mentre la competizione per i vaccini infuria a fronte alla diffusione della pandemia in tutto il mondo. Il primo italiano a farsi inoculare ilrusso è stato il banchiere Vincenzo Trani. In queste immagini ecco Trani quando lo ha rivelato ad askanews: annuncio che ha scatenato un grande tam tam mediatico. “La copertura del...

“Il costo di una dose del vaccino Sputnik V per i mercati internazionali sarà inferiore a 10 dollari“. Lo ha detto Kirill Dmitriyev, capo del fondo per gli investimenti russo. “Abbiamo già ottenuto la ...L'Ue firmerà un contratto con Moderna sui vaccini, mentre la Russia punta sullo Sputnik V che ha un'efficacia "di oltre il 95%". In Alto Adige stop al lockdown. Per il suo ministero una chiusura ...