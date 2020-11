L'ex fidanzata di Damante presa di mira dei fan: "Ti sembra il caso di uscire vestita così?" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Giulia De Lellis ha postato degli scatti bollenti sui social, ma i fan non hanno affatto gradito e l'hanno riempita d'insulti. Giulia De Lellis, gli scatti bollenti a spasso col cane: è polemica su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 18 novembre 2020) Giulia De Lellis ha postato degli scatti bollenti sui social, ma i fan non hanno affatto gradito e l'hanno riempita d'insulti. Giulia De Lellis, gli scatti bollenti a spasso col cane: è polemica su Notizie.it.

serragiorgia : @graziameriano @Lollysma @MissU85170930 Comunque penserei più al motivo per il quale damante non segua la fidanzata… - AlessiaGuetti : #uominiedonne Sophie sempre più Dama VIBES Io la do quotatissima come prossima fidanzata di Damante. SEGNATEVELO. - infoitcultura : Andrea Damante porta la nuova fidanzata in famiglia? - infoitcultura : Andrea Damante: in macchina con la nuova fidanzata, “Una nota attrice” -