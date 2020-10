Mara Venier, sorpresa per Marco Bocci a Domenica In: la gioia dell’attore (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ieri, durante la puntata di Domenica In, Mara Venier ha ospitato l’attore (e scrittore) Marco Bocci, che ha raccontato delle sue ultime fatiche letterarie. A sorpresa il marito ha anche ricevuto un messaggio d’amore dalla moglie Laura Chiatti e, da parte della conduttrice, un regalo prezioso da dividere con l’attrice. Marco Bocci ha appena finito di scrivere un libro, dal titolo In provincia si sogna sbagliato. L’attore-scrittore ha definito così la sua ultima fatica letteraria: “È un romanzo di ispirazione molto particolare, è una storia che ho in testa da più di vent’anni, quando spesso facevo il tragitto Roma – Marsciano”. Marco ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ieri, durante la puntata diIn,ha ospitato l’attore (e scrittore), che ha raccontato delle sue ultime fatiche letterarie. Ail marito ha anche ricevuto un messaggio d’amore dalla moglie Laura Chiatti e, da parte della conduttrice, un regalo prezioso da dividere con l’attrice.ha appena finito di scrivere un libro, dal titolo In provincia si sogna sbagliato. L’attore-scrittore ha definito così la sua ultima fatica letteraria: “È un romanzo di ispirazione molto particolare, è una storia che ho in testa da più di vent’anni, quando spesso facevo il tragitto Roma – Marsciano”....

EzioGreggio : Grazie Mara Venier! Grazie Domenica In. Bella chiacchierata divertente, umana, vera ?? - chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio alle 20.00 su @RaiTre ci saranno: ?? @AzzolinaLucia ?? @vinspadafora ??… - chetempochefa : Con noi Mara Venier in collegamento ???? a #CTCF - 8antonio8989 : Adorerei Mara Venier che intervista Silvia Toffanin #domenicain #verissimo - GFratamico : @chetempochefa @fabfazio @lucianinalitti @vinspadafora @ninofrassicaoff @filippala Per forza ... c'era Mara Venier! -