(Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Dopo 18 mesi la situazione non è cambiata. Il 31 ottobre la produzione sucesserà. Sebbene gli sforzi messi in campo siano stati importanti e unici, il mercato sunon è cambiato”. Queste le circostanze che hanno portato Luigi La, amministratore delegato diper l’Italia e vice presidente operazioni industriali Emea, a confermare, al tavolo convocato dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli con azienda e sindacati, quanto paventato un anno fa. Secondo quanto si apprende la conferma della chiusura dello stabilimentodiverrà portata, stasera, sul tavolo del Cdm. Parole, quelle di La, alle quali, nel corso dell’incontro, ha ...

Testament73 : Whirlpool: La Morgia, il 31 a Napoli cessa la produzione - Campania - - dadeonlain : RT @Agenzia_Ansa: #Whirlpool cessa la produzione negli stabilimenti di #Napoli il 31 ottobre. La conferma al tavolo al #Mise con #Patuanel… - ABlackSwan9 : RT @Agenzia_Ansa: #Whirlpool cessa la produzione negli stabilimenti di #Napoli il 31 ottobre. La conferma al tavolo al #Mise con #Patuanel… - Sanson538 : RT @Agenzia_Ansa: #Whirlpool cessa la produzione negli stabilimenti di #Napoli il 31 ottobre. La conferma al tavolo al #Mise con #Patuanel… - MrEfis79 : RT @Agenzia_Ansa: #Whirlpool cessa la produzione negli stabilimenti di #Napoli il 31 ottobre. La conferma al tavolo al #Mise con #Patuanel… -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool Morgia

Il 31 di ottobre la produzione su Napoli cesserà”. È quanto ha detto il vice presidente operazioni industriali Emea di Whirlpool, Luigi La Morgia, all’incontro al ministero dello Sviluppo economico, ...Tutti gli stabilimenti del gruppo sono fermi oggi per uno sciopero di 8 ore in concomitanza del tavolo in corso con il Mise e l'azienda ...