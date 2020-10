Temptation Island, Salvo e Francesca: è già crisi per la nuova coppia? (Di venerdì 2 ottobre 2020) Salvo e Francesca, la nuova coppia di Temptation Island è entrata nel programma nella puntata di ieri sera! Ma il reality li ha già fatti confrontare con i propri sentimenti! Sono entrati nel programma un pò in ritardo a causa del prematuro abbandono del reality da parte di Amedeo e Sofia. Nonostante sia la terza puntata, però, la coppia composta da Salvo e Francesca è sbarcata sull’isola e si è unitaArticolo completo: Temptation Island, Salvo e Francesca: è già crisi per la nuova coppia? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 2 ottobre 2020), ladiè entrata nel programma nella puntata di ieri sera! Ma il reality li ha già fatti confrontare con i propri sentimenti! Sono entrati nel programma un pò in ritardo a causa del prematuro abbandono del reality da parte di Amedeo e Sofia. Nonostante sia la terza puntata, però, lacomposta daè sbarcata sull’isola e si è unitaArticolo completo:: è giàper la? dal blog SoloDonna

