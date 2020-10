(Di giovedì 1 ottobre 2020) Dal 1 ottobre disponibile in DVD e Blue Ray grazie ad Eagle Pictures, l’ultimo successo diretto da Gabriele Muccino, con Pierfrancesco Favino e Micaela Ramazzotti. Una brevede Glipiùin dvd Glipiùha sancito il ritorno nelle sale, anche all’aperto, in gran parte dell’Italia dopo l’emergenza sanitaria. Il film di Gabriele Muccino ha riscosso molto successo e con il dvd potrete vederlo ogni volta che vorrete direttamente a casa vostra. Vi avevamo parlato del film nella nostraGlipiù: una foto lunga 40, aveva saputo emozionarci e farci vivere le storie dei quattro protagonisti come se fossero un po’ anche la nostra ...

tuttoteKit : Recensione Gli anni più belli (DVD): la versione Home Video #ClaudioSantamaria #EaglePictures #GabrieleMuccino… - mobyflickit : #recensione - Con #Padrenostro #ClaudioNoce racconta l'attentato subito da suo padre attraverso gli occhi di un bam… - RecensioneLibro : Un thriller che appassionerà gli amanti della musica, ma anche i lettori più esigenti in fatto di misteri. #libri… - EverglowItaly : [EVENTO] Prova a vincere una polaroid facendo uno screen ai video e scrivendo una recensione con gli # scritti nell… - ronniehowlett3 : RT @RedazioneFilmTv: Lacci (perché sì) Dal romanzo di Domenico Starnone, la storia di una famiglia attraverso gli anni e di un matrimonio m… -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Gli

tuttoteK

Crash Bandicoot 4: It's About Time debutterà ufficialmente domani su PS4 e Xbox One e per l'occasione possiamo mostrarvi già ora il gioco in diretta con il redattore che si sta occupando della sua ...найти идеальную проститутку https://dreamlair.net/forum/showtopic-1697 Интим-услуги – вот что вам нужно! https://kuban.forum24.ru/?1-12-0-000...0-0- ...