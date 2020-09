Ballando con le stelle: Elisa Isoardi balla da sola, Todaro ricoverato (Di sabato 26 settembre 2020) Colpo di scena a ballando con le stelle, talent show segnato da diverse “sfortune” già da prima dell’inizio. Questa settimana una delle concorrenti più in vista, Elisa Isoardi, dovrà fare a meno del compagno di ballo, Raimondo Todaro. Il ballerino, con cui c’è un grande affiatamento (e c’è chi mormora anche ben altro), è infatti ricoverato al Gemelli di Roma. La conduttrice è quindi scesa in pista da sola. Una coppia davvero sfortunata visto che la stessa Isoardi è finita in ospedale poco prima dell’inizio di ballando. Elisa Isoardi sola in pista: ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 26 settembre 2020) Colpo di scena acon le, talent show segnato da diverse “sfortune” già da prima dell’inizio. Questa settimana una delle concorrenti più in vista,, dovrà fare a meno del compagno di ballo, Raimondo. Il ballerino, con cui c’è un grande affiatamento (e c’è chi mormora anche ben altro), è infattial Gemelli di Roma. La conduttrice è quindi scesa in pista da. Una coppia davvero sfortunata visto che la stessaè finita in ospedale poco prima dell’inizio diin pista: ...

