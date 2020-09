Bollettino Coronavirus del 22 Settembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 22 settembre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 22è +0,46% (ieri +0,45%) con 300.897 contagiati totali, 219.670 dimissioni/guarigioni (+967) e 35.738 deceduti (+14); 45.489 infezioni in corso (+410). Elaborati 87.303 tamponi (ieri 55.862); 1.392 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,59% (ieri 2,41%). Ricoverati con sintomi 2.604 (+129); terapie intensive +7 (239). Nuovi casi soprattutto in: Lazio 238; Lombardia 182; Campania 156; Veneto 119; Sicilia 108; Liguria 105; Piemonte 84; Toscana 74; Puglia 67; Emilia Romagna 56; Sardegna 53. In Lombardia curva +0,17% (ieri +0,08%) con 14.808 tamponi (ieri 9.963) e 182 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,22% (ieri 0,90%); 105.030 contagiati totali; ricoverati +11 (294); terapie intensive -2 (34); 2 decessi (16.925). Nel periodo compreso tra il 27 agosto e il 9(dati ufficiali ...