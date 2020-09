Coronavirus: 1350 nuovi contagi (record in Campania) e altri 17 morti. Male le terapie intensive (Di lunedì 21 settembre 2020) Non sono certo al livello dei giorni scorsi, ma comunque i 1.350 nuovi contagi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, come ha comunicato poi fa la Protezione civile, non sono certo pochi. Stavolta a distinguersi ‘negativamente’ è stata la Campania, capace di superare addirittura le 200 unità (+243), alla quale segue il Lazio (+198, 117 dei quali a Roma, 5 i decessi). Fortunatamente ‘l’incidenza nefasta’ stavolta non ha toccato la Lombardia, dove in un giorno sono stati registrati 90 casi. Sul fronte delle vittime invece, il ministero della salute indica che da ieri i decessi sono stati 17 (non pochi), portando così dall’inizio dell’emergenza il totale delle vittime a 35.724. Continua invece a preoccupare la situazione delle terapie ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 settembre 2020) Non sono certo al livello dei giorni scorsi, ma comunque i 1.350dinelle ultime 24 ore, come ha comunicato poi fa la Protezione civile, non sono certo pochi. Stavolta a distinguersi ‘negativamente’ è stata la, capace di superare addirittura le 200 unità (+243), alla quale segue il Lazio (+198, 117 dei quali a Roma, 5 i decessi). Fortunatamente ‘l’incidenza nefasta’ stavolta non ha toccato la Lombardia, dove in un giorno sono stati registrati 90 casi. Sul fronte delle vittime invece, il ministero della salute indica che da ieri i decessi sono stati 17 (non pochi), portando così dall’inizio dell’emergenza il totale delle vittime a 35.724. Continua invece a preoccupare la situazione delle...

