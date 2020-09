Ticinonline : A Zurigo si manifesta contro «la bugia del coronavirus» #bugia #coronavirus #zurigo #covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Zurigo manifesta

Ticinonline

ZURIGO - Circa 500 persone si sono riunite oggi pomeriggio a Zurigo per protestare contro la «bugia del coronavirus» e le misure di protezione per arginare la diffusione dei contagi di Covid-19. Gli o ...Mentre sull’agenda internazionale le storiche rassegne del mondo dell’arte vengono continuamente depennate, a Zurigo si è appena conclusa la terza edizione dello Zurich Art Weekend, evento che in ques ...Addio a Italo Sartori, figura conosciutissima nell’Opitergino Mottense dove tornava ogni anno per salutare amici e parenti; si terranno a Zurigo i funerali. Sartori è morto a 78 anni per un tumore che ...