Borsa SpA, le reazioni degli altri offerenti (Di venerdì 18 settembre 2020) (TeleBorsa) – London Stock Exchange Group ha deciso di andare avanti “in esclusiva” con la cordata Euronext-CDP per la vendita di Borsa Italiana, mettendo da parte le altre due offerte pervenute, dalla Borsa svizzera SIX e dalla Borsa tedesca Deutsche Boerse. Il Gruppo SIX ha preso atto della decisione di LSEG e non ha voluto fare commenti. La sua offerta – stando alle voci trapelate nei giorni scorsi – era la più elevata in valore. Deutsche Boerse, invece, ha lasciato trapelare un po’ di delusione, affermando di aver presentato un’offerta che definisce “interessante” e che avrebbe potuto “creare sostanziale valore” per Borsa Italiana, favorendo il suo sviluppo e garantendo la sua autonomia. Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Tele) – London Stock Exchange Group ha deciso di andare avanti “in esclusiva” con la cordata Euronext-CDP per la vendita diItaliana, mettendo da parte le altre due offerte pervenute, dallasvizzera SIX e dallatedesca Deutsche Boerse. Il Gruppo SIX ha preso atto della decisione di LSEG e non ha voluto fare commenti. La sua offerta – stando alle voci trapelate nei giorni scorsi – era la più elevata in valore. Deutsche Boerse, invece, ha lasciato trapelare un po’ di delusione, affermando di aver presentato un’offerta che definisce “interessante” e che avrebbe potuto “creare sostanziale valore” perItaliana, favorendo il suo sviluppo e garantendo la sua autonomia.

