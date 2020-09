Giovani generazioni e Azioni Eni: una storia a doppio filo (Di martedì 8 settembre 2020) Una generazione di borsa nata quasi per caso. Possiamo riassumerla così quella fascia di ragazzi, che stanno decisamente diventando adulti, di fine Ottanta e poi successivamente anni Novanta. Era praticamente un must quello di svegliarsi e… seguire le condizioni della borsa. Ma non per un’insana passione per i numeri e le finanze, bensì per una sorta di “costrizione” nel fare la colazione e vedere praticamente come erano andati i titoli sulla Borsa di Milano, le Azioni Eni, il Mibtel e altri termini entrati in testa ormai. Un uomo solo al comando Era Paolo Trombin l’uomo che aspettavamo trepidanti e con il latte caldo in mano ogni mattina. Era lui l’idolo della Borsa di Milano su Canale 5 ma anche di tutte le altre che facevano capolinea. Trombin, originario di Bressanone, era diventando una sorta di colonnello Bernacca ... Leggi su giornal

