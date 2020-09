Siracusa, vendevano droga sui social: 27 arresti (Di giovedì 3 settembre 2020) A Siracusa, un’operazione condotta dalla Dda di Catania ha portato all’arresto di 27 persone che vendevano e pubblicizzano la loro droga sui social vantandosi dei grandi profitti che ne ricavavano. Il Gip di Catania ha emesso un’ordinanza che ha portato all’arresto di 27 persone. L’accusa è quella di associazione a delinquere finalizzata al traffico di … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Su delega della Procura Distrettuale di Catania la Polizia di Stato e l’Arma dei carabinieri di Siracusa, sin dalle prime luci dell’alba, hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Gip presso il T ...09:44Terra, palermitano fonda "Friends for the Earth": "Un mondo green è meglio per tutti" 09:28Santa Rosalia, acchianata vietata e l'album dei ricordi 09:11Siracusa, video-spot sui social per vendere ...